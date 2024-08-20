На обвал украинского фронта в Донбассе указало чешское издание Forum24

"Обвал фронта": ЧП на Украине вызвало истерику в Чехии
Картинка: сгенерировано ИИ
Российская армия активно продвигается вперед

Ситуация в Донбассе продолжает стремительно развиваться: последние события заставляют паниковать киевских верховодов, а также их западных спонсоров. Чрезвычайное происшествие в зоне проведение боевых действий в Донбассе вызвало форменную истерику в Чехии. Чешские аналитики обратили внимание на обвал украинского фронта и расписали последствия такого положения дел.

Отмечается, что разрушение обороны Вооруженных сил Незалежной на одном из ключевых участков фронта позволило российским войскам значительно продвинуться вглубь ДНР. Особое внимание сейчас приковано к Покровску, стратегически важному городу, который может стать новой целью нашей армии – освобождение этого населенного пункта обеспечит дальнейшее успешное продвижение в ДНР.

"Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается", – бьют тревогу чешские аналитики.

Западные военные эксперты с ужасом признают, что взятие Покровска откроет России путь к обеспечению полного контроля над Донецкой народной республикой и может привести к дестабилизации других оборонительных рубежей украинского государства. Незалежные командиры в панике и пытаются сделать хоть что-нибудь для стабилизации ситуации.

Покровск расположен в 60 километрах к северо-западу от Донецка, он является важным транспортным узлом и логистическим центром, контроль над этим населенным пунктом обеспечит значительное преимущество в дальнейших боевых действиях.

К слову, ранее стало известно о заговоре против украинского лидера Владимира Зеленского в его же офисе.

Источник: Forum24 ✓ Надежный источник
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