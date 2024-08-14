Риттер спрогнозировал большое массовое отступление ВСУ из Курской области

"Массовое отступление": в США сделали заявление об армии Украины
Фото: www.unsplash.com
Маневр украинцев обернулся провалом

Нападение украинской армии на Курскую область стало очень серьезным витком эскалации. Эксперты из разных стран наблюдают за потугами украинцев запугать Российскую Федерацию. С громким заявлением по поводу сложившейся ситуации выступили в Соединенных Штатах Америки.

Отставной американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул, что, по его мнению, операция украинской армии по вторжению на российские земли закончилась полным провалом. В целом, не совсем понятно, на что рассчитывали киевские военные командиры. Американский эксперт уверен, что совсем скоро украинцы начнут массово покидать российский субъект.

"Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", – поделился своими размышлениями аналитик.

Риттер добавил, что маневр Вооруженных сил Незалежной по прорыву вглубь нашей страны привел к большим потерям в живой силе и вооружениях. По факту украинцы ничего серьезного не добились, зато дорогостоящая западная техника активно уничтожается российскими военными.

К слову, ранее стало известно о неожиданном "сюрпризе" из Великобритании – подарок всушникам в виде собак обнаружили в Донбассе. Украинцы получили от западных кураторов новый вид помощи.

Источник: YouTube-канал Dialogue Works ✓ Надежный источник
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