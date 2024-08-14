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Западные кураторы делают все для того, чтобы помочь киевскому режиму оставаться на плаву. В немецкой прессе появилась любопытная информация о необычном подарке Вооруженным силам украинского государства из Великобритании, выполненном в виде животных. Речь идет о собаках-роботах. Британский "сюрприз" обнаружился в Донбассе.
Сообщается, что украинские военные с большой охотой применяют такой необычный и современный инструмент ведения боевых действий. Британские "собачки" неплохо справляются с разведывательной деятельностью. Как отмечают немецкие журналисты, четвероногие разведчики способны пробираться прямо в окопы и на месте получать важную информацию о позициях наших военных.
Впрочем, пока нет оснований говорить о массовости применения такого высокотехнологичного оружия. По имеющимся данным, на сегодня в руках Вооруженных сил Незалежной находится всего 30 собак-роботов. Необычные помощники украинских боевиков были разработаны британской компанией Brit Alliance.
К слову, ранее стало известно о нескольких сценариях нападения украинской армии на российские земли с одобрения западных кураторов.
Знаменитости по-разному отреагировали на случившееся