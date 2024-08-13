Киев рассматривал несколько сценариев нападения на Россию - Bloomberg

Вскрылись данные о нескольких сценариях атаки ВСУ по России с одобрения США
Фото: www.unsplash.com
Западные кураторы приложили лапу к происходящему

Киевские власти проводили анализ нескольких вариантов стратегии внезапной атаки на российские земли. При этом Украина получила "благословение" непосредственно из рук американских и европейских руководителей. Западные спонсоры киевского режима дали добро на первое вторжение в Россию со времен Второй мировой войны. С таким заявлением, ссылаясь на источники, выступило авторитетное зарубежное издание Bloomberg.

"Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Киев взвешивал несколько возможностей для атаки… прежде чем на прошлой неделе ВСУ вторглись через границу", – сообщается в материале.

По предоставленной изданием информации, киевские верховоды на протяжении некоторого времени планировали осуществить атаку на Российскую Федерацию, при этом все было согласовано с американским лидером Джо Байденом, а также с руководством Европейского союза.

В то же время, в статье отдельно подчеркнули, что страны-участницы Североатлантического альянса не верят в то, что украинской армии удастся закрепиться на российских землях.

К слову, ранее на кадрах из зоны специальной военной операции по денацификации киевского режима заметили страшную деталь о руководстве Вооруженных сил украинского государства.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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