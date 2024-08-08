Для завершения украинского конфликта США должны прекратить вмешательства - Боуз

"Все просто": на Западе придумали способ быстро закончить конфликт на Украине
Фото: www.unsplash.com
Затяжное противостояние надоело многим

Конфликт, который продолжается на территории украинского государства уже несколько лет, вызывает недовольство во многих странах. Европейским и американским налогоплательщикам надоело финансировать украинскую армию, многие выступают за скорейшее завершение конфликта. Так, на Западе даже придумали способ быстро урегулировать ситуацию.

С заявление выступил известный ирландский журналист Чей Боуз. Опытный аналитик подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо выполнить всего одно условие – вашингтонская администрация должна перестать вмешиваться в происходящее, тогда ситуация быстро разрешится.

"Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто", – поделился своими умозаключениями европеец.

Аналитик из Ирландии обратил особое внимание на то, что именно американские кураторы создали горячую точку на мировой карте, и только Вашингтон повинен в том, что Украина теперь оказалась в ужасном состоянии. Боуз отметил, что конфликт, продолжающийся в Незалежной, стал крупнейшим на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

К слову, ранее бывший российский лидер Дмитрий Медведев обозначил условие завершения спецоперации. Киевский режим заметно ухудшил ситуацию.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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