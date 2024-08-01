Американцы в ужасе от происходящего

Когда западные державы развязывали на территории украинского государства кровавый конфликт против нашей страны, они были уверены, что руками марионеточного киевского режима смогут серьезно насолить России. Именно для этого ВСУ активно снабжали мощным оружием, однако реальность оказалась совсем иной.



Так, в Соединенных Штатах Америки сделали громкое заявление после тотальной ликвидации в зоне проведения российской спецоперации хваленых американских танков Abrams. Как известно, российские военные легко справляются с этим оружием и не видят особых проблем в его повальном уничтожении. При этом в свое время считалось, что танки чуть ли не способны изменить ход проведения СВО.

Аналитики авторитетного американского издания Military Watch заявили, что танки Abrams тотально уничтожаются благодаря невероятной эффективности российских высокоточных боеприпасов. Мощные снаряды стали главным оружием против хваленых американских бронемашин.

"В последнее время главной причиной подтвержденных уничтожений танков Abrams стали высокоточные боеприпасы", – заявили аналитики из США.

В статье напомнили, что незалежные вояки в целом недовольны использованием техники в зоне боевого соприкосновения, а российские дроны резко снижают эффективность от применения этих танков.

К слову, ранее стало известно о передаче партии мощных американских истребителей в руки украинской армии.