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Марионеточное украинское руководство готово выполнять любые распоряжения западных спонсоров. При этом, что будет с самой Украиной, никого не интересует. Кровожадный план Европы на Незалежную красочно описал американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
Опытный военный эксперт подчеркнул, что Незалежная является искусственно сооруженной страной, которая была создана западными державами с единственной целью – наносить удары по Российской Федерации. Риттер отметил, что Запад умело вдохнул жизнь в страну, которая на самом деле является всего лишь порождением украинского национализма. Незалежную готовы использовать в своих корыстных целях, однако заботиться о судьбе украинцев никто не будет.
"Европа не хочет умирать за киевский режим, но готова позволить украинцам гибнуть до последнего человека ради опосредованной войны, которая ведется против Москвы", – отметил американский аналитик.
Эксперт добавил, что как только европейцы осознают полную бесперспективность борьбы с Россией руками киевского режима, украинский народ будет брошен на произвол судьбы.
К слову, ранее в Грузии сделали громкое признание об открытии второго фронта против России. Западные кураторы намерены вероломно использовать эту страну.
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