Трамп назвал причины начала спецоперации на Украине

Он выделил два основных повода для ввода российских войск на Украину

Кандидат в президенты Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с Владимиром Зеленским. Он утверждает, что сообщил президенту Украины о необходимости закончить противостояние с Россией.

По его словам, с украинским лидером у него состоялась довольно приятная беседа. Трамп отметил, что Киев столкнулся с настоящей "военной машиной", поскольку Россия является мастером в ведении войн – ей удалось одолеть Гитлера и Наполеона.

Также бизнесмен указал, что количество жертв с обеих сторон является "полным беспорядком" – подобного никогда не должно было призойти. Российские войска имеют в своем арсенале множество мин и танков, поэтому необходимо прекратить конфликт как можно скорее.

Что касается причин начала конфронтации, то Трамп уверен – во всем виновата политика Байдена. Он говорит, что Владимир Путин решился на спецоперацию из-за роста цен на нефть.

"Внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у нее не было... И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди", – подытожил экс-президент.

Ранее Дональда Трампа заподозрили в педофилии из-за фото с 12-летней девочкой.