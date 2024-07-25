Трамп назвал причины начала спецоперации на Украине

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Кандидат в президенты Дональд Трамп рассказал подробности своего разговора с Владимиром Зеленским. Он утверждает, что сообщил президенту Украины о необходимости закончить противостояние с Россией.
По его словам, с украинским лидером у него состоялась довольно приятная беседа. Трамп отметил, что Киев столкнулся с настоящей "военной машиной", поскольку Россия является мастером в ведении войн – ей удалось одолеть Гитлера и Наполеона.
Также бизнесмен указал, что количество жертв с обеих сторон является "полным беспорядком" – подобного никогда не должно было призойти. Российские войска имеют в своем арсенале множество мин и танков, поэтому необходимо прекратить конфликт как можно скорее.
Что касается причин начала конфронтации, то Трамп уверен – во всем виновата политика Байдена. Он говорит, что Владимир Путин решился на спецоперацию из-за роста цен на нефть.
"Внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у нее не было... И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него. Это увидели Путин, президент Китая Си, сильные парни, сильные люди", – подытожил экс-президент.
Ранее Дональда Трампа заподозрили в педофилии из-за фото с 12-летней девочкой.
Политик готов пойти на важное решение