Daily Mail: Байден допустил оговорки в речи о покушении на Трампа

Престарелый политик вызывает раздражение в стране

Главной темой вчерашнего дня стало вероломное покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Накануне, 14 июля, он выступал на очередном предвыборном митинге в Пенсильвании и получил ранение уха. Оперативно на ситуацию отреагировал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Однако в своей речи он допустил несколько вопиющих оговорок. На позорной конфуз Байдена обратили внимание местные журналисты.



Лидер американцев посвятил целых 6 минут теме покушения на Трампа. Он подчеркнул, что политическая сфера не должна превращаться в "поле боя" и решительно осудил стрелка. Но даже во время такого непродолжительного выступления Байден совершил целый ряд глупых оговорок.

Во-первых, он неожиданно объявил американского экс-лидера Дональда Трампа не бывшим президентом, а "бывшим Трампом", что звучало крайне странно. Также Байден нарек урну для голосования "урной для боя" (battle box вместо ballot box). Все это выглядело жутковато и постыдно на фоне случившегося с оппонентом Байдена на предстоящих выборах президента. Журналисты шокированы его оговорками и состоянием.

Также в своей речи глава Белого дома подчеркнул, что страсти в стране продолжают накаляться на фоне приближения важного для всех американцев события – очередных выборов главы страны. Байден призвал стабилизировать обстановку в США.

К слову, ранее президент Соединенных Штатов Америки позволил себе хамское оскорбление в адрес российского лидера Владимира Путина.