WSJ: Байден заявил Конгрессу об отказе от снятия с выборов

"Пришло время": Байден принял окончательное решение о снятии с выборов
Джо Байден. Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер выступил с громким заявлением

Президент Джо Байден в свете продолжающейся дискуссии о необходимости снять его с участия в выборах отправил в Конгресс США двухстраничное письмо со своим окончательным решением по этому вопросу. Политик заявил, что не намерен отказываться от участия в кампании, поскольку является "лучшим человеком" для победы над Дональдом Трампом. 

Байден утверждает, что абсолютно верит в свою победу – в противном случае он не стал бы избираться на второй срок. По его словам, наметившаяся проблема с дальнейшем курсом только вредит демократам и помогает его противнику занять более сильную позицию.

"Пришло время объединиться, двигаться вперед как единая партия и победить Дональда Трампа", – указал он в своем письме.

Президент также назвал процесс первичных выборов одной из главных причин, по которой он не уйдет в отставку, отметив, что не намерен обходить стороной решение избирателей-демократов.

Политик дополнительно отметил, что его не волнует мнение богатых спонсоров предвыборной кампании, отказывающихся от поддержки после дебатов. Ранее они на закрытом собрании указали, что уход Байдена неизбежен – дело только во времени, которое на это потребуется. Сейчас они продумывают различные сценарии со сменой кандидатов и сохранением репутации действующего президента.

До этого Трамп предложил Байдену принять участие в новых дебатах "без правил", на которых демократ сможет доказать отсутствие ментальных проблем.

Источник: The Wall Street Journal
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