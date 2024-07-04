Байден объявил о прохождении медобследования после дебатов

Байдену потребовалась помощь врача после дебатов
Джо Байден. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
Это связано с его болезнью

Американский президент Джо Байден вскоре после провальных дебатов с Дональдом Трампом был вынужден отправиться к врачу. Во время встречи с губернаторами-демократами он объявил, что прошел медицинское обследование, в надежде успокоить их опасения из-за его участия в предвыборной гонке.

Байден, три раза постучав кулаком по дереву, заявил, что чувствует себя хорошо, в отличие от дня прений. Тогда глава США страдал от простуды и был измотан долгими перелетами в разных часовых поясах – это, настаивает он, и стало причиной проблем с его состоянием.

При этом люди, знакомые с графиком президента, пояснили, что речи о каких-то серьезных медицинских обследованиях не идет – Байдену потребовалась помощь врача, чтобы протокольно проверить его состояние на фоне простуды. Никаких серьезных когнитивных и прочих тестов ему не проводили.

Некоторые губернаторы после встречи с Байденом отметили, что его дальнейшая судьба на президентском посту остается неясной. Другая часть, напротив, указала, что абсолютно все главы штатов высказали поддержку действующему лидеру, поскольку "ставки не могут быть выше". 

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден не страдает деменцией и другими дегенеративными недугами.

Источник: Politico
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