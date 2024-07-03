Журналист посоветовал Байдену убить Трампа после провальных дебатов

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После провальных дебатов, кажется, что у Джо Байдена больше не осталось шансов одержать победу на президентских выборах. Спонсоры демократической партии настоятельно просят его отказаться от участия в гонке, хотя пока еще действующий лидер убеждает всех – он попросту плохо себя чувствовал после перелета и очень хотел спать. Белый дом, в свою очередь, продвигает версию о простуде главы государства и отсутствии у него деменции.
Однако итоги дебатов однозначны: две трети избирателей предпочли Байдену Трампа. Такой выбор они делали, даже если до этого не особо питали симпатий к республиканцу. Отворот большого числа американцев действительно сулит президенту серьезные проблемы с переизбранием на второй срок, решить которые до ноября может не выйти.
Ведущий BBC Дэвид Ааронович считает прошедшие дебаты настолько провальными, что, по его словам, у Байдена есть только один способ одержать победу на предстоящих выборах.
"Если бы я был Байденом, я бы поторопился и убил Трампа на том основании, что он представляет угрозу национальной безопасности", – написал он в соцсетях.
Пока в Белом доме нет четкого понимания, как спасти репутацию Байдена после провала. Спонсоры демократической партии возмущаются стратегией, которую выбрали сотрудники президента в попытке обелить его репутацию. По их мнению, тактика является крайне неэффективной и ставит под угрозу всю коалицию. Они хотят убедить президента сойти с гонки уже на этой неделе, однако пока лидер, под натиском супруги, категорически отказывается от этого решения.
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