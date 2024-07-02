WSJ: Камала Харрис является вероятной заменой Байдена на выборах

Политика любят чернокожие и женщины

После провальных дебатов демократическая партия США начала всерьез рассматривать возможность заменить кандидата на пост президента в разгар предвыборной гонки. Действующий лидер Джо Байден показал крайне плохие рейтинги по итогам прений, из-за чего проигрыш на предстоящих выборах – реальная перспектива.

В США в качестве вероятной замены Байдену называют вице-президента Камалу Харрис, хотя и она не обладает достаточной политической силой для победы на выборах. Сейчас ее рейтинг такой же низкий, как и у действующего американского лидера. Однако политик имеет популярность у темнокожего населения страны и женщин. Дополнительно у нее есть одно весомое преимущество: Харрис может использовать средства, собранные Байденом на предвыборную кампанию, в отличие от других кандидатов-демократов.

В текущей обстановке вице-президент старается демонстрировать максимальную приверженность действующему президенту. Она старается защищать его после провальных дебатов и начала переговоры со спонсорами, пытаясь убедить их не воспринимать неудачу всерьез.

Тем не менее, пока Байден не согласен снять свою кандидатуру с президентской гонки. Он убеждает инвесторов, что дебаты не сыграют большой роли и ему удастся набрать необходимое количество голосов для второго срока. Источники говорят, что во многом на его решение повлияла Джилл Байден, которая категорически против прекращения политической карьеры супруга.