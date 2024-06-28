Обозреватель Шапиро указал на плохое состояние Байдена на дебатах

Скрыть, что глава страны теряет когнитивные способности, не удалось

Прошедшие дебаты перед выборами президента США нанесли серьезный урон по действующему американскому лидеру Джо Байдену. Согласно опросам, только треть граждан после увиденного готовы одобрить его кандидатуру на второй срок – остальные предпочли его оппонента Дональда Трампа.

По данным американским СМИ, паника после увиденного началась и среди демократов, которые теперь всерьез обсуждают перспективную замену Байдена на другого кандидата, несмотря на уже стартовавшую предвыборную гонку.

Западный обозреватель Бен Шапиро также считает, что состояние лидеро США оставляет желать лучшего, из-за чего его соперник оказывается в более выигрышном положении.

"Трамп демонстрирует дисциплину. Байден выглядит так, будто умрет в прямом эфире", – написал он в социальных сетях.

Публикацию поддержали еще более 45 тысяч человек, которые также поделились своими впечатлениями от увиденных дебатов.

"Это худшее выступление Байдена. Он действительно не справился",

"Он выглядел таким расстроенным. Интересно, кто диктовал ему текст на ухо",

"Мне кажется, он уже мертв",

– пишут люди в комментариях.

Ранее во время дебатов Дональд Трамп дерзко вызказался в адрес Владимира Путина.