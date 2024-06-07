В Кремле поинтересовались, откуда Байден знает Путина 40 лет

Кремль ответил Байдену на очередное оскорбление Путина
Джо Байден. Кадр ABC News
У Москвы появилось несколько вопросов к американскому лидеру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее интервью Джо Байдена, в котором американский президент заявил, что в течение 40 лет знает Путина с только с негативной стороны – как "диктатора" и "непорядочного человека". В Кремле отметили, что его слова вызывают много вопросов.

Песков утверждает, что Путину передали высказывания Байдена. Глава России спрашивает, что именно имел в виду глава Штатов, но реагировать на агрессивные заявления он не собирается. По словам пресс-секретаря, такая риторика в первую очередь не красит самого главу американского государства.

"Нам очень жаль, что в мировой политике такого уровня используются такая лексика и такие выражения", – сказал он.

Также Песков отметил, что вызывает вопросы, откуда Байден знает Путина в течение 40 лет. Он указал, что если отмотать время назад и посмотреть, чем в то время занимался будущий президент, то это наводит на некоторые размышления. Согласно официальной информации, Байден в конце 70-х несколько раз посещал СССР – в те времена Путину было 30 лет и он служил в КГБ.

Ранее стало известно, что Байден отказал Макрону в инициативе по отправке войск НАТО на Украину для подготовки украинских солдат, опасаясь, что это может привести к большей эскалации.

Источник: Звезда
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