Офицер Дэвис оценил слова Путина об ответе на атаки ВСУ западным оружием

Ответ Путина на удары ВСУ перепугал США
Владимир Путин. Кадр трансляции выступления президента
Российский лидер выступил с резким и эмоциональным заявлением

Владимир Путин во время недавней беседы с иностранными журналистами прокомментировал темы разрешения ВСУ бить западными ракетами по территории России и предполагаемого нападения российских войск на НАТО. В своих выражениях президент не сдерживался.

Он назвал все слухи о готовящейся атаке на Запад "бредом собачим", а тех, кто их распространяет – "тупыми". Также лидер отметил, что Москва ответит на удары западным оружием по своей стране поставкой вооружения государствам, которые воюют с США. 

На заявление российского главы отреагировал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Он призвал чиновников в Вашингтоне обратить внимание на слова Путина, поскольку они являются довольно серьезным предостережением.

"Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", – написал он в соцсетях.

По словам Дэвиса, западным странам лучше отказаться от дальнейшей эскалации конфликта и приступить к его постепенному урегулированию.

Ранее западные СМИ сообщили, что ВСУ начали применять западное оружие для ударов по российским территориям. Утверждается, что американские ракеты были запущены по Белгородской и Курской областям.

Источник: X
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