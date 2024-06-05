ВСУ начали наносить удары по России американскими HIMARS

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Украинские военные после того, как получили от США разрешение бить по приграничным с Харьковской областью регионам России, кардинально сменили боевую тактику. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. По его словам, теперь ВСУ тщательно ищут самые дорогостоящие цели для нанесения ударов с помощью HIMARS.
Украинцы регулярно отправляют беспилотники для поиска военных объектов в Белгородской и Курской областях. Как только их удается обнаружить – сразу же открывают огонь американскими ракетами, говорит журналист.
Информацию подтверждают и российские военные блогеры, которые отмечают, что после получения разрешения от Вашингтона ВСУ регулярно стреляют по Белгородской области с помощью HIMARS.
Утверждается, что одной из ключевых целей украинцев является российская система ПВО С-400 или С-300. При этом пока, отметил Ребке, Москва не отреагировала на действия ВСУ.
Ранее стало известно, что Черноморский флот нанес масштабный удар по Украине с помощью ракет "Бастион".
Вашингтон рассчитывал извлечь выгоду
Политик заявил, что будет осторожен в вопросе ударов по российским военным объектам