Черноморский флот нанес мощный удар по Украине

Черноморский флот нанес мощный удар по Украине
Кадр видео Минобороны РФ
Все цели удалось поразить

Черноморский флот России нанес удары по позициям противника на Украине с помощью ракет "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны страны.

Во время боевого дежурства военным удалось установить точные координаты расположения объектов ВСУ на территории Украины. После этого личный состав дивизиона отправился в район для нанесения ударов и осуществил запуск крылатых ракет.

"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", – сообщили в ведомстве.

Кадры проведенной операции опубликовало Миобороны.

Ранее в России озвучили ответ на предполагаемые удары истребителей F-16 по российской территории. В Совфеде утверждают, что после этого Москва будет иметь полное право сбивать воздушные объекты для собственной защиты.

Источник: ТАСС
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