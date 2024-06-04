Черноморский флот нанес мощный удар по Украине

Все цели удалось поразить

Черноморский флот России нанес удары по позициям противника на Украине с помощью ракет "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны страны.

Во время боевого дежурства военным удалось установить точные координаты расположения объектов ВСУ на территории Украины. После этого личный состав дивизиона отправился в район для нанесения ударов и осуществил запуск крылатых ракет.

"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", – сообщили в ведомстве.

Кадры проведенной операции опубликовало Миобороны.

Ранее в России озвучили ответ на предполагаемые удары истребителей F-16 по российской территории. В Совфеде утверждают, что после этого Москва будет иметь полное право сбивать воздушные объекты для собственной защиты.