Черноморский флот нанес мощный удар по Украине

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Черноморский флот России нанес удары по позициям противника на Украине с помощью ракет "Бастион". Об этом сообщили в Минобороны страны.
Во время боевого дежурства военным удалось установить точные координаты расположения объектов ВСУ на территории Украины. После этого личный состав дивизиона отправился в район для нанесения ударов и осуществил запуск крылатых ракет.
"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", – сообщили в ведомстве.
Кадры проведенной операции опубликовало Миобороны.
Ранее в России озвучили ответ на предполагаемые удары истребителей F-16 по российской территории. В Совфеде утверждают, что после этого Москва будет иметь полное право сбивать воздушные объекты для собственной защиты.
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