Положение дел ВСУ все хуже

Российская армия продолжает держать в своих руках инициативу на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Более того, российские военные начали активно продвигаться и успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Западные эксперты, наблюдая за развитием событий, постепенно начинают поддаваться паническим настроениям. С эмоциональным заявлением по поводу происходящего выступил известный британский военный специалист Александр Меркурис.



Политолог обратил внимание, что наши войска заметно приблизились к центру снабжения украинской армии. Когда бойцы Вооруженных сил России вплотную подойдут к этим стратегически важным объектам, песенка ВСУ фактически будет спета. Армия Украины будет обречена сразу же после разрушения ключевых центров обеспечения войск. При этом российские военные уже на подходе.

"Они приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии", – с тревогой описал продвижение армии России британский политолог.

Меркурис добавил, что российские бойцы все ближе к "мягкому подбрюшью" ВСУ, такое положение дел на полях боевых столкновений говорит о том, что уже в самое ближайшее время киевский режим может пасть.

К слову, ранее была раскрыта жуткая схема торговли человеческими органами на Украине. В страшных преступлениях оказалось замешено высокопоставленное лицо.