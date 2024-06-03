Эксперт Меркурис: ВС РФ приближаются к основным центрам снабжения армии Украины

"Они приближаются": в Британии забились в панике из-за ЧП на Украине
Фото: www.unsplash.com
Положение дел ВСУ все хуже

Российская армия продолжает держать в своих руках инициативу на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Более того, российские военные начали активно продвигаться и успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Западные эксперты, наблюдая за развитием событий, постепенно начинают поддаваться паническим настроениям. С эмоциональным заявлением по поводу происходящего выступил известный британский военный специалист Александр Меркурис.

Политолог обратил внимание, что наши войска заметно приблизились к центру снабжения украинской армии. Когда бойцы Вооруженных сил России вплотную подойдут к этим стратегически важным объектам, песенка ВСУ фактически будет спета. Армия Украины будет обречена сразу же после разрушения ключевых центров обеспечения войск. При этом российские военные уже на подходе.

"Они приближаются, в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии", – с тревогой описал продвижение армии России британский политолог.

Меркурис добавил, что российские бойцы все ближе к "мягкому подбрюшью" ВСУ, такое положение дел на полях боевых столкновений говорит о том, что уже в самое ближайшее время киевский режим может пасть.

К слову, ранее была раскрыта жуткая схема торговли человеческими органами на Украине. В страшных преступлениях оказалось замешено высокопоставленное лицо.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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