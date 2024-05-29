Десять стран разрешили Украине атаковать Россию своим оружием

Официального решения в НАТО пока не приняли

Украинские СМИ сообщают, что всего десять стран готовы дать официальное разрешение ВСУ стрелять по России предоставленным им оружием. В качестве подтверждения они привели косвенные цитаты западных политиков разного уровня.

Так, потенциально согласились на этот шаг в Великобритании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. При этом Соединенные Штаты отказывают Украине в праве наносить удары по России западным оружием.

До этого глава НАТО Йенс Столтенберг, обращаясь к партнерам по альянсу, просил снова рассмотреть возможность дать Киеву разрешение наносить удары по российской территории, признанной на международном уровне. В противном случае, отметил он, страна не сможет выдерживать оборону на достаточном уровне.

Его слова на Западе положительно оценили далеко не все. Например, в Италии заявили, что Столтенберг должен либо "выздороветь", либо извиниться, либо подать заявление об отставке. Власти страны указали, что подобные высказывания являются безрассудными и могут приблизить начало третьей мировой войны.