Президент Латвии: в НАТО думают над ответом России на «диверсии» Москвы

Пока запускать ракеты в сторону Москвы в Альянсе не планируют

Страны НАТО озадачены разработкой ответа на "диверсию" со стороны России, заявил президент Литвы Эдгарс Ринкевичс. Так он назвал инцидент с перерезанием подводного кабеля в Балтийском море.

Лидер указал, что Альянс ищет способ отреагировать на действия Москвы, при этом не задействуя пятую статью кодекса о коллективной обороне.

"Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента", – отметил он.

Сейчас, по словам Ринкевичса, у Запада есть два варианта реагирования на "диверсию". Первый – это усилить морское патрулирование НАТО в Балтийском море. Второй – закрыть акваторию для российских судов, однако в этом случае есть некоторые сложности. Президент указал, что подобный шаг означал бы автоматическое объявление войны России.

Глава Латвии полагает, что члены Альянса должны быть открыты к обсуждению абсолютно любых мер реагирования. Это, по его словам, не будет автоматически означать, что НАТО готово к ним прибегнуть. Как пишут западные СМИ, сейчас европейские и американские чиновники опасаются, что ответ может усугубить ситуацию в отношениях с Россией, которая и без того является сложной.

Ранее Латвия оказалась в числе стран, которые разрешили украинцам наносить удары по российским территориям собственным оружием.