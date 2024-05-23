На Западе активно разминают тему прямого вступления альянса в конфликт

Киевский режим продолжает призывать своих западных союзников к прямому вступлению в конфликт с Российской Федерацией. С заявлением по этому поводу выступил глава венгерского правительства Виктор Орбан.



Политик подчеркнул, что даже самые воинственно настроенные лидеры европейских стран считают отправку солдат НАТО на украинскую территорию излишним шагом, который может привести к самым непредсказуемым последствиям. Таким же образом они оценивают и передачу в руки Вооруженных сил Незалежной дальнобойного оружия, способного поражать цели в глубине нашей страны.

Глава правительства Венгрии также обратил внимание на зависимость развития событий на территории украинского государства от ситуации в западных странах. По мнению Орбана, подвижки к мирному разрешению конфликта могут произойти после определенных итогов выборов в Европарламент, а также завершения выборного процесса в Соединенных Штатах Америки.

К слову, ранее в Венгрии забили тревогу из-за ухудшения ситуации на Украине. Новая волна мобилизации, объявленная киевским режимом, вызывает серьезную обеспокоенность у венгерских политиков.