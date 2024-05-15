Премьер Словакии Фицо был подстрелен после заседания правительства

Премьера Словакии расстреляли после слов об Украине
Роберт Фицо. Кадр: YouTube.com
Нападавшего удалось задержать

На премьера-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Незвестный несколько раз выстрелил в политика, когда он выходил с заседания правительства в Хандлове. Об этом сообщают местные СМИ. 

Инцидент произошел в момент, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего удалось задержать, а премьера экстренно госпитализировали. Его состояние очень тяжелое – он получил ранения в конечности, грудь и живот.

Роберт Фицо считается на Западе пророссийским политиком. Он неоднократно заявлял, что Братислава настроена на хорошие отношения с Москвой, а также неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. Помимо этого политик часто критиковал НАТО и высказывался против вступления Киева в альянс.

Источник: Pravda

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