Премьер Словакии Фицо был подстрелен после заседания правительства

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На премьера-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Незвестный несколько раз выстрелил в политика, когда он выходил с заседания правительства в Хандлове. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в момент, когда Фицо вышел к общественности. Нападавшего удалось задержать, а премьера экстренно госпитализировали. Его состояние очень тяжелое – он получил ранения в конечности, грудь и живот.
Роберт Фицо считается на Западе пророссийским политиком. Он неоднократно заявлял, что Братислава настроена на хорошие отношения с Москвой, а также неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. Помимо этого политик часто критиковал НАТО и высказывался против вступления Киева в альянс.
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