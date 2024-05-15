Потенциал Москвы сильно беспокоит Вашингтон

Зарубежные аналитики продолжают в оба глаза следить за тем, как развивается конфликт на территории украинского государства. Вашингтонская администрация с большим негодованием наблюдает за продвижением армии нашей страны на фронте. Американские власти считают, что ситуация в зоне проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима в скором времени может серьезно измениться.



О потенциальной готовности России изменить "траекторию" конфликта объявили аналитики авторитетного американского издания New York Times. Журналисты отмечают, что Россия продолжает демонстрировать решительное желание одержать победу в конфликте, а также уже доказала, что прекрасно справляется с хваленым западным оружием, уничтожая танки и другую бронетехнику на поле боя.

"Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию конфликта", – отмечают аналитики.

Американцы особо отмечают успехи средств радиоэлектронной борьбы, которые прекрасно справляются с задачей по уничтожению вражеских беспилотников. Кроме того, российские бойцы отлично научились обманывать GPS-приемники украинских военных и не дают им навести прицел на позиции армии России. Это говорит о том, что у нашей страны есть все необходимое для переломного изменения ситуации на фронте.



К слову, ранее стало известно об успешном срыве массированной атаки Вооруженных сил Украины по Крымскому полуострову.