В подполье сообщили об ударах по аэродрому во Львовской области

Всего прозвучало четыре взрыва

Российские войска минувшей ночью нанесли удары в районе военного аэродрома, расположенного в городе Стрый Львовской области. Он готовился к приему истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

При этом, отметил он, местные жители утверждают, что взрыв раздался в направлении местоположения железнодорожного узла, где находится сортировочный участок. Второй прозвучал уже непосредственно в районе аэродрома.

"Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", – сообщил координатор.

Третья атака случилась в округе завода КПО – в его ангарах стояло много западной техники, а также располагались военные. Лебедев утверждает, что после взрыва в направлении объекта отправилось множество скорых с включенными сиренами.

Также удар был нанесен по городу Добротвор, где целились по местной ТЭС. После прозвучавшего взрыва в населенном пункте отключилось электричество.

Ранее стало известно, что ВС РФ авиаударами уничтожили скопление западного вооружения в Одессе.