Украинские военные оказались в жуткой ситуации

Киевский режим продолжает упорствовать и отказывается идти на мирные переговоры с Москвой. При этом положение дел украинской армии становится крайне плачевным. Своим мнением по этому поводу поделился полковник австрийской армии Маркус Райснер. Западный военный в ужасе от того, в каких условиях оказались ВСУ.



Опытный европейский вояка заявил, что украинские солдаты фактически лишены самой возможности защищаться. У них попросту нет боеприпасов для того, чтобы отражать удары российской армии. Таким образом, бойцы Вооруженных сил Незалежной оказались безоружными и беззащитными перед ВС РФ.

"ПВО отсутствует, поэтому Россия практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию", – с тревогой констатировал европейский полковник.

При этом Райснер возлагает основную часть вины на действия, а точнее бездействие западных кураторов киевского режима. Австрийский полковник недоволен тем, что страны коллективного Запада не дают Украине столько оружия, сколько она требует, а также не успевают вовремя снабжать армию страны боеприпасами.

К слову, ранее генерал НАТО лишил Украину будущего без одного ключевого региона.Своими наблюдениями поделился бывший аналитик ЦРУ США Рэй Макговерн.