Эскалация выйдет боком всем

Коалиция западных стран в своем стремлении подорвать стабильность в России готова на любые, даже самые опрометчивые шаги. В Германии уже бьют тревогу из-за сомнительной провокации, которую активно продвигают некоторые лидеры стран-участниц НАТО.



С предостережением выступил крупный немецко-финский бизнесмен Ким Дотком. Недавно французский лидер Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о том, что Париж готов отправить регулярные войска на украинскую территорию. Такой шаг Пятая республика может совершить в том случае, если российским войскам удастся прорвать линию фронта, а Киев запросит помощи у Парижа.

Комментируя ситуацию, Дотком подчеркнул, что такие громкие угрозы в адрес крупнейшей ядерной державы приближают развязывание третьей мировой войны. При этом очевидно, что от нового глобального конфликта пострадают все страны. Бизнесмен заявил, что в случае появления военных НАТО на Украине отыграть назад уже не удастся.

"Тотальная эскалация. Тотальная провокация. Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад уже не будет. Третья мировая война между ядерными державами надвигается", – предостерег предприниматель.

К слову, ранее стало известно об уничтожении крупного эшелона западного военной техники на территории ДНР.