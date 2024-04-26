Военные нанесли высокоточные удары

В зоне специальной военной операции по демилитаризации киевского режима не прекращаются ожесточенные бои. Российская армия продолжает держать инициативу в своих руках и успешно расправляется с силами противника. Сегодня, 26 апреля, стало известно об уничтожении крупного эшелона с западными "гостиницами" для Киева.



Эшелон западной военной техники был уничтожен высокоточными ударами российских артиллеристов и бойцов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Сообщается, что скопление западных боевых машин находилось неподалеку от поселка Удачное Донецкой Народной Республики. Было уничтожено большое количество западной техники.

Также в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что российские военные ликвидировали личный состав и боевые машины 67-й механизированной бригады украинской армии. Вояки Вооруженных сил Незалежной были уничтожены на железнодорожной станции погрузки под Харьковом.

К слову, ранее в Великобритании забили тревогу из-за того, что "русский" генерал устроил настоящий переполох на Украине. Англосаксы очень опечалены тем, что украинская армия продолжает терпеть провал за провалом. Кроме того, солдаты Вооруженных сил Украины стали чаще отказываться выполнять приказы.