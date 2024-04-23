NYT: Украина не сможет вернуться к старым границам благодаря денежной помощи США

В США лишили Украину последней надежды на победу
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киеву рассказали, какой сценарий наиболее вероятен

В последние месяцы российским войскам удалось серьезно продвинуться вглубь Украины, отвоевывая все больше населенных пунктов. Это побудило США наконец одобрить новый пакет военной помощи украинцам на 60 млрд долларов, который "завис" в Палате представителей еще прошлым летом. Вашингтон надеется, что это поможет изменить ситуацию в пользу Киева, но вряд ли в конфликте с Москвой стоит надеяться на победу, указывает издание The New York Times.

Американские средства помогут украинцам пополнить опустевшие запасы артиллерийских снарядов, которые оказались одним из ведущих видов вооружения в текущем конфликте. Тем не менее, все сводится к тому, что шаг США попросту отсрочил итог двухлетнего противостояния, в котором Украине, вероятнее всего, придется отказаться от территорий и отступить, пишут в статье.

Аналитики полагают, что даже после получения помощи Киев не сможет защитить сельскую местность вокруг Харькова, а также территорию вблизи Черного моря. Существует лишь небольшой шанс, что ВСУ будут в состоянии выстоять и приступить к контратаке в 2025 году для возвращения потеряных регионов. Но многие относятся скептично к возможностям Украины вернуть себе весь Донбасс и Крым, особенно после разочаровывающего прошлогоднего контрнаступления.

"Самый реалистичный сценарий для Украины – это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет сохранить большую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться с Европой. Это намного лучше, чем полное поражение",

– заключили в статье.

Ранее президент Украины заявил, что Запад не помогает Киеву войсками, так как боится войны с РФ.

Источник: The New York Times
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