В Европе еще помнят о давних заслугах России

В европейской прессе появилась информация о том, что французские власти, несмотря на явные антироссийские настроения, все же планируют пригласить нашу страну на торжественное мероприятие, посвященное юбилею высадки союзников в Нормандии. Как подчеркнули во Франции, это решение станет ужасной новостью для Киева.



Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Видный политик с большим воодушевлением встретил вести о том, что Париж, вероятно, хочет видеть Москву на праздновании важной даты, которое состоится 6 июня.

Филиппо напомнил, что именно наша страна понесла самые огромные потери в борьбе с немецкими фашистами. Разумеется, она имеет полное право быть приглашенной на торжество, связанное с победой в войне. Французский политик призвал не искажать историю, проявлять уважение к известным всем фактам и помнить о погибших.

"Это не понравится Зеленскому и НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона", – поделился своими размышлениями политический деятель.

Напомним, в конце прошлого года глава Пятой республики Эммануэль Макрон допустил приглашение российского лидера Владимира Путина на восьмидесятилетие высадки союзников в Нормандии. Впрочем, тогда он добавил, что для этого потребуются серьезные изменения ситуации на Украине.

К слову, ранее стало известно о разгроме российской армией логова французских наемников.