Подполье: наемники из Франции пострадали в результате удара ВС в Славянске

Сокрушительный удар ВС России по французским наемникам: последние новости
Фото: www.unsplash.com
Европейцы зря встали на сторону киевского режима

Некоторое время назад французский лидер Эммануэль Макрон позволил себе ряд громких заявлений о готовности чуть ли не ввести войска на территорию украинского государства. Как оказалось, в рядах ВСУ уже активно служат наемники с французским гражданством. Сегодня, 15 апреля, по ним был нанесен мощный удар.

Последними подробностями уничтожения сил противника в Славянске поделились в николаевском подполье. Координатор движения Сергей Лебедев рассказал, что в результате удара по позициям ВСУ оказалось много раненых французов. По имеющимся данным, удар пришелся не по самому расположению сил противника, который обосновался в музыкальной школе, а рядом с ним.

В связи с этим многие гости из Пятой республики получили ранения различной степени тяжести. По сведениям, которые есть в распоряжении Лебедева, французов могли увезти в больницу в Павлодаре.

При этом наличие наемников среди раненых старались не афишировать. Отмечается, что пока пострадавших боевиков грузили в кареты скорой помощи, местные машины неотложки стояли в стороне. Военные постарались, чтобы жители не заметили скопления в этом районе раненых иностранцев. Координатор Лебедев добавил, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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