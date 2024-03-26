Французский политик призвал к демилитаризации Украины ради мира

Во Франции призвали демилитаризовать Украину
Фото: Sebastian Kahnert/dpa/www.globallookpress.com
Это назвали одним из главным условий достижения мира в регионе

Французский политик и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян считает, что самый действенный вариант, который поможет достичь мира между Москвой и Киевом, является демилитаризация Украины. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Europe 1.

Политик напомнил об идеях бывшего лидера Франции Жака Ширака, а также премьера Доминика де Вильпена – они считали, что Украина должна стать нейтральным пространством без регулярной армии. Отказались от мирной украинской инициативы США и Великобритания в 2022 году, напомнил он.

По мнению Дюпон-Эньяна, у лидеров разных стран напрочь отсутствует историческое видение. Комментарии о возможном нападении России на Североатлантический альянс он и вовсе назвал "абсурдом".

"Мир возможен в случае демилитаризации Украины и в случае если НАТО останется там, где находится сейчас, не будет продвигаться", – уверен политик.

Ранее в России заявили, что фактически выполнили цель по демилитаризации Украины, поскольку сейчас ВСУ воюют исключительно с использованием западного оружия и бронетехники.

Источник: Europe 1
По теме

На Западе сделали неожиданный вывод об украинцах: "Теперь все поняли"

У Киева не осталось шансов

Заявление Путина о трагедии в "Крокусе": "Знаем, чьими руками совершен теракт"

Глава государства внимательно следит за расследованием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей