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Французский политик и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян считает, что самый действенный вариант, который поможет достичь мира между Москвой и Киевом, является демилитаризация Украины. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Europe 1.
Политик напомнил об идеях бывшего лидера Франции Жака Ширака, а также премьера Доминика де Вильпена – они считали, что Украина должна стать нейтральным пространством без регулярной армии. Отказались от мирной украинской инициативы США и Великобритания в 2022 году, напомнил он.
По мнению Дюпон-Эньяна, у лидеров разных стран напрочь отсутствует историческое видение. Комментарии о возможном нападении России на Североатлантический альянс он и вовсе назвал "абсурдом".
"Мир возможен в случае демилитаризации Украины и в случае если НАТО останется там, где находится сейчас, не будет продвигаться", – уверен политик.
Ранее в России заявили, что фактически выполнили цель по демилитаризации Украины, поскольку сейчас ВСУ воюют исключительно с использованием западного оружия и бронетехники.
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