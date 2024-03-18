El Pais: военнослужащие НАТО выполняют разведывательные задачи на Украине

На Западе впервые заговорили о присутствии НАТО на Украине
Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/www.globallookpress.com
Однако прямого участия в конфликтах избегают

Страны Североатлантического альянса фактически играют роль участника военного конфликта на Украине, выполняя определенные боевые задачи по разведке, контролю над вооружением и обучению военнослужащих ВСУ, передает El País.

В материале испанского издания говорится, что члены Альянса имеют на местах собственных информаторов, передающих информацию по ситуации на фронте, эффективности поставляемого западного вооружения и фактах обнаружения возможных случаев коррупции, с которой сталкивается военная помощь Европы и США.

В ряде случаев, поясняет El País, речь идет об отставных военнослужащих, которые, однако, не принимают прямого участия в боях. Тем не менее, коллективный Запад в лице Британии и США координирует действия своих военнослужащих. Такая практика, впрочем, не допускается Германией, которая якобы опасается вероятного внедрения российских спецслужб.

Автор материала указывает, что "тайну" военного присутствия НАТО приоткрыло недавнее заявление Эммануэля Макрона: президент Франции, высказавшись о возможной отправке войск на Украину, дал понять, что на территории страны уже действуют западные военнослужащие.

Ранее в НАТО делали заявление по поводу ударов украинских войск по Черноморскому флоту РФ.

Источник: El Pais ✓ Надежный источник
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