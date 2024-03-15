А вся военная помощь для Украины лишь продлевает агонию Зеленского

Российские войска продолжают методично сокрушать противника, которому противопоставляет мобилизованную экономику и развитую логистику. При этом коллективный Запад не имеет ничего, что можно было бы противопоставить действиям и напору РФ, считает экс-руководитель военной разведки Чехии Петр Пелз.

Как указал аналитик, ВС России, хотя и ползучими темпами, верно сокрушает украинского противника. При этом Запад продолжает "все слать деньги" Киеву. Часть средств загадочно исчезает, остальное в принципе не доходит до Украины. Союзники добились лишь продления агонии для Украины, которая продолжает подсчитывать растущие потери на поле боевых действий.

Пелз уверен, что Россия станет победителем военного конфликта. Запад попросту не успевает за ней в росте военного производства. Битвы выигрывают армии, а конфликты – экономики стран.

"Вопрос, что следует называть военной, а что – невоенной победой. Россия за два года увеличила свой ВПК в производстве в пятнадцать раз", – развел руками Пелз, указав, что на такие шаги современный Запад банально не способен.

Кстати, ранее глава Центрального разведывательного управления Роберт Бернс заявлял, что в отсутствие помощи союзников Киев вынужденно пойдет на переговоры с Москвой. Отсутствие помощи со стороны США будет означать дальнейшее отступление украинских войск.