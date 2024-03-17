СМИ объяснили публичные угрозы Макрона в адрес Путина

Париж намерен добиться для себя главенствующей роли

Французский лидер Эммануэль Макрон решил сменить риторику в своих высказываниях, касающихся военного конфликта на Украине. Елисейский дворец, пишет The Telegraph, ссылаясь на представителей политических элит Европы, желает вернуть себе роль посредника в урегулировании конфликта.

В материале говорится, что Макрон одержим отчаянным желанием продемонстрировать свое "главенство" в Европе на фоне резкой смены политической обстановки. Внутри Евросоюза имеются свои противоречия. У Макрона существуют разногласия с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что влияет на изменения Франции в подходе к украинскому кризису.

В тот же момент президент Франции заявил, что допускает проведение наземных операций французских войск против России для того, чтобы ей "противостоять". Ранее Кремль указывал, что появление войск Франции на Украине означает прямое военное столкновение России с НАТО.

При этом в ходе интервью для украинских медиа Макрон заверил, что "поднимет трубку", если ему позвонит Владимир Путин, и выслушает все предложения России, так как Франция берет на себя роль "нерва войны".