Москва предупредила Запад о последствиях атаки на Крымский мост

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Российская сторона отреагировала на увеличение числа публичных заявлений о возможной атаке на Крымский мост. Во время брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что подобные действия обязательно приведут к "удару возмездия" со стороны Москвы.
Он указала, что теперь подготовка к нападению российский инфраструктурный объект уже ведется открыто и при нескрываемой поддержке Западом. По ее словам, поверить в происходящее сложно.
"Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия", – подчеркнула дипломат.
Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсетях мем, в котором были представлены изображения основных типов мостов. Помимо арочных, консольных и подвесных в нем указали и керченские, но вместо их схемы было пустое изображение.
Российская сторона неоднократно предупреждала, что подобные угрозы в адрес территорий страны и ее инфраструктурных объектов будут приводить к эскалации конфликта.
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