Москва предупредила Запад о последствиях атаки на Крымский мост

На это готовы пойти при одном условии

Российская сторона отреагировала на увеличение числа публичных заявлений о возможной атаке на Крымский мост. Во время брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что подобные действия обязательно приведут к "удару возмездия" со стороны Москвы.

Он указала, что теперь подготовка к нападению российский инфраструктурный объект уже ведется открыто и при нескрываемой поддержке Западом. По ее словам, поверить в происходящее сложно.

"Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия", – подчеркнула дипломат.

Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсетях мем, в котором были представлены изображения основных типов мостов. Помимо арочных, консольных и подвесных в нем указали и керченские, но вместо их схемы было пустое изображение.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что подобные угрозы в адрес территорий страны и ее инфраструктурных объектов будут приводить к эскалации конфликта.