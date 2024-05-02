Действия киевского режима приводят в ужас

Российская армия продолжает держать инициативу на поле боя в своих руках. Бойцам Вооруженных сил Незалежной приходится очень тяжко – украинские командиры продолжают кидать их в "мясные штурмы", потери ВСУ колоссальны, при этом военное руководство даже не заботится о судьбе раненых вояк.



На жуткую ситуацию в рядах всушников обратил внимание экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор. Отставной полковник сообщил, что получившие ранения украинские военные фактически остаются один на один со своей бедой. Армия Незалежной не в состоянии организовать эвакуацию пострадавших с поля боя из-за полного обрушения медицинской службы.

Макгрегор отметил, что киевский режим столкнулся абсолютным развалом инфраструктуры, необходимой для продолжения боевых действий. Системы снабжения военных, их эвакуации и так далее фактически перестали существовать. Тяжелораненые вояки просто остаются умирать на линии соприкосновения. Более того, раненые вынуждены пытаться за собственные деньги договориться с эвакуационными машинами, чтобы спасти свои жизни.

"Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", – подвел неутешительный для Украины итог американский полковник.

К слову, ранее на Украине выступили с дерзким намеком по поводу Крымского моста.