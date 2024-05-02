Британцы указали, что машины на выставке трофейной техники ВСУ мало повреждены

В Британии заметили поразительную деталь на выставке подбитой техники НАТО
Фото: Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Экспозиция вызвала огромный интерес в Европе

В российской столице открылась выставка трофейной техники Североатлантического альянса, которую военные ВС России захватили на территории украинского государства. Экспозиция вызвала огромный интерес у жителей западных стран. Так, в Британии обратили внимание на одну поразительную деталь.

Европейцы активно делятся своим мнением в интернет-пространстве. Рассматривая фотографии с выставки подбитой техники, они обратили внимание, что на многих машинах нет серьезных повреждений. Это навело британцев на неприятную мысль о том, что украинские вояки не особо сопротивляются и при малейшей опасности бросают дорогостоящую западную технику, а затем пускаются в бегство.

 "Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", – пишут европейцы.

Люди с прискорбием отмечают, что техника, купленная на их налоги, теперь красуется в столице России. Некоторые с иронией предлагают отправить на Украину новый эшелон боевых машин с тем, чтобы у российской стороны появились новые предметы для изучения и выставки.

К слову, ранее в США рассказали жуткую правду о том, что украинская армия творит с ранеными.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

"Самая сексуальная юрист в мире" показала горячее тело в мини-бикини

Красотка похвасталась роскошными формами

Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей