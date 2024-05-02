Экспозиция вызвала огромный интерес в Европе

В российской столице открылась выставка трофейной техники Североатлантического альянса, которую военные ВС России захватили на территории украинского государства. Экспозиция вызвала огромный интерес у жителей западных стран. Так, в Британии обратили внимание на одну поразительную деталь.



Европейцы активно делятся своим мнением в интернет-пространстве. Рассматривая фотографии с выставки подбитой техники, они обратили внимание, что на многих машинах нет серьезных повреждений. Это навело британцев на неприятную мысль о том, что украинские вояки не особо сопротивляются и при малейшей опасности бросают дорогостоящую западную технику, а затем пускаются в бегство.

"Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали", – пишут европейцы.

Люди с прискорбием отмечают, что техника, купленная на их налоги, теперь красуется в столице России. Некоторые с иронией предлагают отправить на Украину новый эшелон боевых машин с тем, чтобы у российской стороны появились новые предметы для изучения и выставки.

К слову, ранее в США рассказали жуткую правду о том, что украинская армия творит с ранеными.