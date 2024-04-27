Сунак: Британия будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года

До конца десятилетия: Лондон выступил с громким заявлением об Украине
Фото: www.unsplash.com
Позицию Британии озвучил Сунак

Киевский режим остается на плаву исключительно благодаря поддержке, которую оказывает коалиция западных стран. С громким заявлением по этому поводу выступил британский премьер-министр Риши Сунак.

Руководитель кабинета министров Соединенного королевства сообщил, что лондонская администрация намерена оказывать поддержку Вооруженным силам Незалежной на текущем уровне, как минимум, до конца десятилетия. Таким образом, еще не менее шести лет Киев может рассчитывать на помощь со стороны Великобритании.

"Мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", – объявил британец.

Британский премьер-министр особо отметил, что королевство стало первой страной, которая предоставила Украине пролонгированные гарантии. Во время январского визита политика в Киев, он заверил местные власти в том, что Лондон не оставит украинскую армию на произвол судьбы и продолжит поддерживать ее в противостоянии с Российской Федерацией.

К слову, ранее стало известно о разгроме крупного эшелона западной боевой техникой на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы ВС РФ нанесли высокоточные удары. Российские военные продолжают успешно уничтожать технику и живую силу противника.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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