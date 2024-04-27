Риттер заявил, что ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ

В США описали действия страшного оружия ВСУ: "Происходит внезапно"
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Киев в смятении

Западные страны приложили максимальные усилия для того, чтобы обеспечить киевский режим мощным, смертоносным оружием. В руки бойцов Вооруженных сил Незалежной давно попали хваленые дальнобойные ракеты ATACMS. Однако об успехах этих снарядов ничего не слышно. О том, что происходит с ATACMS, рассказал американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Опытный военный эксперт описал действия снарядов. По его словам, украинские вояки предвкушают серьезные разрушения российских позиций, нажимая кнопку пуск и отправляя ракету в полет. Однако снаряд мгновенно перехватывают российские средства радиоэлектронной борьбы. В итоге ракета теряет ориентиры, и страшное оружие, которое должно сеять панику в рядах противника, летит в никуда и в конце концов падает.

"Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ, ракета внезапно тупеет", – отметил американец.

Бывший американский разведчик пояснил, что специальные сигналы "ослепляют и оглушают" снаряд, в итоге он врезается в деревья или просто обрушается на землю, не принося никакого урона позициям армии Российской Федерации.

Также Риттер отметил, что с ATACMS прекрасно справляются российские ПВО и ракетный комплекс Панцирь С-1. Таким образом у хваленных западных снарядов нет шансов принести украинцам серьезную пользу на поле боя.

К слову, ранее в Лондоне выступили с громким заявлением по поводу Украины.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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