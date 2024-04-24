Меркурис: при Сырском солдаты ВСУ стали чаще отказываться выполнять приказы

"Русский" генерал устроил переполох на Украине: в Британии бьют тревогу
Фото: www.unsplash.com
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Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще саботируют приказы командования и отказываются воевать во славу киевского режима. Ситуация в этой сфере заметно ухудшилась после назначения главком украинской армией генерала Александра Сырского. К таким выводам пришел известный британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт из Великобритании буквально бьет тревогу. Он подчеркивает, что оставшиеся в живых украинские военные все чаще отказываются от своих боевых обязанностей и ищут удобный случай для того, чтобы сложить оружие. Меркурис с негодованием отметил, что ситуация все больше ухудшается и уже вышла из-под контроля.

Аналитик быстро нашел "виноватого" во все провалах всушников. По мнению британца, украинские вояки с еще большим рвением начали отказываться от своего боевого долга после кадровых перестановок в командовании армии.

"Ситуация усугубилась из-за снятия с должности генерала Залужного <…> и заменой его на непопулярного генерала Сырского, который, как мы все знаем, русский", – поделился своими измышлениями британец.

Меркурис назвал Сырского "русским" генералом на том основании, что он родился во Владимирской области России, и многие родственники военного живут в нашей стране. Впрочем, никакой симпатии к Российской Федерации вояка не проявляет.

К слову, ранее в США раскрыли жуткую правду об украинской армии.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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