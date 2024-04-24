Лукашенко: все до единого предшественники Владимира Зеленского грабили Украину

Не только Зеленский: названы фамилии виновных в обнищании Украины
Фото: www.unsplash.com
Страна полностью обворована

Украинское государство оказалось в очень тяжелой ситуации. Экономика страны практически обрушена, социальная обстановка оставляет желать лучшего. При этом известно, что коррупционные скандалы сотрясали и сотрясают страну на регулярной основе. Своим мнением по поводу происходящего поделился белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он в очередной раз обратил внимание на бедственную ситуацию в государстве. Ни для кого не секрет, что нынешние украинские власти погрязли в воровстве. Однако, как подчеркнул Лукашенко, в плачевном положение дел на Украине виноват далеко не только действующий лидер страны Владимир Зеленский. Глава Белоруссии заявил, что на его памяти все от первого до последнего президенты Незалежной бессовестно занимались грабежом родной страны.

"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного", – подчеркнул Лукашенко.

Как известно, до Владимира Зеленского пост главы украинского государства занимал Петр Порошенко, до этого президентом страны был Виктор Янукович, его предшественник – Виктор Ющенко. Еще раньше страну возглавлял Леонид Кучма, а до него Леонид Кравчук.

К слову, ранее в Киеве дали пугающий прогноз на сентябрь. К осени в Незалежной будут разрушены центры крупных городов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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