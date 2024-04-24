Фон дер Ляйен заявила, что победа РФ на Украине изменит ход истории Евросоюза

Глава Еврокомиссии сделала ошеломительное заявление о Путине
Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Шаги президента изменят мировую историю

В европейских странах все чаще говорят о том, что конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, стал чуть ли не метафизическим противостоянием и играет огромную роль в судьбе всей Европы. С заявлением по поводу действий российского лидера Владимира Путина на международной арене выступила скандально известная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский политик пафосно объявила, что шаги президента нашей страны могут изменить ход истории. Фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула, что европейцам нельзя позволить Украине проиграть. Мол, в противном случае весь мир якобы перевернется с ног на голову. Европейский политик заявила, что победа Москвы в противостоянии с киевским режимом окажет разрушительное влияние на ход истории Европы.

"Победа Путина не только изменит карту мира, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним", – сказала она.

Тем временем, положение дел в рядах Вооруженных сил Незалежной ухудшается день ото дня. Уже даже киевские эксперты заявляют о том, что у украинской армии нет шансов в противостоянии с Россией. Один из известных украинских аналитиков Олег Соскин озвучил крайне печальный для киевского режима прогноз.

Источник: Европейский парламент ✓ Надежный источник
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