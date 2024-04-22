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Положение дел в Незалежной ухудшается с каждым днем. Вооруженные силы этой страны терпят колоссальные потери, солдаты сотнями тысяч гибнут на фронте. Все это не вселяет оптимизма украинским военным. Сегодня, 22 апреля, стало известно о резонансном побеге одного из вояк прямо со службы.
Хитрый украинский пограничник занимался патрулированием рубежей в Одесской области. Молодой человек явно не питал желание воевать на стороне киевского режима и проливать свою кровь за идеи, продвигаемые местными властями. В итоге парень улучил удобный момент и благополучно сбежал в Молдавию.
Такой информацией с общественностью поделился родственник беглеца. Родной брат сбежавшего украинского пограничника рассказал о случившемся местной прессе.
При этом ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко признавался, что на ежедневной основе около десяти украинцев пытаются осуществить незаконное пересечение украинских рубеж с тем, чтобы спрятаться на территории другой страны.
Что касается успешного беглеца, известно, что побег он совершил в тот момент, когда его напарник заснул. Молодой человек снял форму, надел гражданскую одежду, оставил оружие у дерева и перешел границу.
К слову, ранее была названа "духовная" причина разложения украинской армии.
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