СМИ: украинский пограничник сбежал в Молдавию во время патрулирования границы

Хитрый украинский пограничник совершил побег прямо со службы
Фото: www.unsplash.com
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Парень решил не проливать кровь за киевский режим

Положение дел в Незалежной ухудшается с каждым днем. Вооруженные силы этой страны терпят колоссальные потери, солдаты сотнями тысяч гибнут на фронте. Все это не вселяет оптимизма украинским военным. Сегодня, 22 апреля, стало известно о резонансном побеге одного из вояк прямо со службы.

Хитрый украинский пограничник занимался патрулированием рубежей в Одесской области. Молодой человек явно не питал желание воевать на стороне киевского режима и проливать свою кровь за идеи, продвигаемые местными властями. В итоге парень улучил удобный момент и благополучно сбежал в Молдавию.

Такой информацией с общественностью поделился родственник беглеца. Родной брат сбежавшего украинского пограничника рассказал о случившемся местной прессе.

При этом ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко признавался, что на ежедневной основе около десяти украинцев пытаются осуществить незаконное пересечение украинских рубеж с тем, чтобы спрятаться на территории другой страны.

Что касается успешного беглеца, известно, что побег он совершил в тот момент, когда его напарник заснул. Молодой человек снял форму, надел гражданскую одежду, оставил оружие у дерева и перешел границу.

К слову, ранее была названа "духовная" причина разложения украинской армии.

Источник: Издание "Страна" ✓ Надежный источник
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