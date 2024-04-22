Парень решил не проливать кровь за киевский режим

Положение дел в Незалежной ухудшается с каждым днем. Вооруженные силы этой страны терпят колоссальные потери, солдаты сотнями тысяч гибнут на фронте. Все это не вселяет оптимизма украинским военным. Сегодня, 22 апреля, стало известно о резонансном побеге одного из вояк прямо со службы.



Хитрый украинский пограничник занимался патрулированием рубежей в Одесской области. Молодой человек явно не питал желание воевать на стороне киевского режима и проливать свою кровь за идеи, продвигаемые местными властями. В итоге парень улучил удобный момент и благополучно сбежал в Молдавию.

Такой информацией с общественностью поделился родственник беглеца. Родной брат сбежавшего украинского пограничника рассказал о случившемся местной прессе.

При этом ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко признавался, что на ежедневной основе около десяти украинцев пытаются осуществить незаконное пересечение украинских рубеж с тем, чтобы спрятаться на территории другой страны.

Что касается успешного беглеца, известно, что побег он совершил в тот момент, когда его напарник заснул. Молодой человек снял форму, надел гражданскую одежду, оставил оружие у дерева и перешел границу.

К слову, ранее была названа "духовная" причина разложения украинской армии.