У страны практически не осталось шансов

Еще совсем недавно в западной прессе писали, что все силы США и Европы обязательно будут брошены на поддержку киевского режима, поэтому он сумеет продолжить противостояние с Россией и даже должен "победить". Теперь же риторика существенно изменилась. Так, западные журналисты прямо пишут о том, что ВСУ терпят провал за провалом, а Украина скатывается в бездну пропасти.



Авторитетное издание Politico даже указало невещественную, "духовную" причину неудач Вооруженных сил Незалежной. Западные аналитики считают, что неудачи украинской армии на фронте, в частности, объясняются падением боевого духа солдат. Большинство из них хорошо понимают, что шансов на победу практически нет, поэтому среди бойцов доминируют упаднические настроения.

Обозреватель издания Джейми Деттмер обратил внимание, что сейчас украинская армия испытывает острый снарядный голод, поддержка Запада существенно снизилась, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе – военным фактически не на что надеяться. Журналист добавил, что потенциальные новобранцы абсолютно не хотят воевать за киевский режим, всеми силами уклоняются от службы и мечтают о прекращении конфликта.

"Просто спросите украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". Это обещание звучит пустым", – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что все это ведет к скатыванию украинского государства в бездну пропасти.

К слову, ранее в Германии заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский впервые заговорил о собственной смерти.