В Европе пришли к неожиданному выводу

Бедственное положение украинской армии явно свидетельствует о том, что дни киевского режима сочтены. С каждым днем в информационном пространстве появляются все более мрачные прогнозы о судьбе этого государства. Так, в авторитетном немецком издании Bild заявили, что сам украинский лидер Владимир Зеленский практически в открытую заговорил о собственной смерти.



Колумнист издания Франц-Йозеф Вагнер сделал неожиданную "расшифровку" стенаний руководителей киевского режима. Аналитик уверен, что когда глава страны Владимир Зеленский заявляет о том, что без западной поддержки у Незалежной нет шансов на выживание, на самом деле, политик говорит о собственной смерти.

"Когда Зеленский говорит „не выжить“, он говорит и о собственной смерти", – уверен аналитик.

Мол, Владимир Зеленский хорошо понимает, что его ждет тяжелая участь, если западные страны полностью отвернутся от Украины. Впрочем, как подчеркнул Франц-Йозеф Вагнер, отсутствие поддержки со стороны западных государств действительно грозит Украине исчезновением с политической карты мира. В целом, положение Незалежной оставляет желать лучшего.

К слову, ранее бойцов ВСУ поймали на использовании хитрых ловушек. Военные начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации армии РФ.