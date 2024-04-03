ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации армии РФ

Бойцов ВСУ поймали на использовании хитрых ловушек
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим не теряет надежды

Несмотря на череду громких провалов, Вооруженный силы Незалежной стараются сделать все для того, чтобы хоть как-то улучшить свое положение на полях проведения специальной военной операции. Недавно украинских вояк поймали на использовании хитрых ловушек.

Высокотехнологичное оборудование всушники используют для того, чтобы обнаружить позиции военных Вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет о скрытых радиомаяках-ловушках. Такие хитрые приспособления бойцы противника размещают на беспилотных летательных аппаратах. Важной информацией с общественностью поделился глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Специалист пояснил, что ловушка выглядит как непримечательная коробка с антенной. Раньше украинцы использовали такие маяки для того, чтобы находить рухнувшие дроны. Теперь украинская армия активно применяет ловушки для того, чтобы выявить места расположения российских подразделений.

Кузякин пояснил, что наши бойцы часто забирают найденные рухнувшие дроны и относят их в опорный пункт. По сигналам, которые издают беспилотники, украинцы наловчились обнаруживать места расположения российских военных. Радиомаяк функционирует в режиме энергосбережения и может работать очень долго. Если взять такой аппарат с собой, противник быстро узнает, где находятся бойцы.

К слову, ранее было названо одно условие, при котором фронт Вооруженных сил Украина рухнет, а спецоперация завершится.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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