СК начал проверку украинских спецслужб на причастность к теракту в "Крокусе"

СК России взялся за украинские спецслужбы по делу о теракте в "Крокусе"
Фото: www.unsplash.com
Ниточки ведут в Незалежную

Кровавая бойня, которую устроили в подмосковном развлекательном комплексе террористы, стала одной из самых страшных бед нашей страны в современной истории. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех причастных к преступлению. Так, стало известно, что российский Следственный комитет взялся за украинские спецслужбы и проводит соответствующую проверку.

Как известно, после того, как головорезы в упор расстреляли несколько десятков человек и подожгли концертный зал в "Крокус Сити Холле", они запрыгнули в машину и двинулись в сторону украинской границы. По имеющимся данным, преступники планировали добраться до Киева для того, чтобы получить вознаграждение за жестокую расправу над посетителями развлекательного комплекса.

В связи с этими обстоятельствами эксперты Следственного комитета инициировали проверку в отношении украинских спецслужб. В ближайшее время будет установлено, имели ли они отношение к организации и финансированию террористической атаки.

Напомним, по последним данным, в результате нападения террористов на подмосковный развлекательный комплекс погибли 143 человека. Многие пострадавшие остаются в больницах.

К слову, сегодня, 29 марта, со скандальным заявлением по поводу теракта выступил известный российский музыкант Андрей Макаревич*. Он позволил себе унизительное высказывание в адрес скорбящих по жертвам трагедии.

*признан иностранным агентом в России

Источник: СК РФ ✓ Надежный источник
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