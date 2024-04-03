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Череда провалов украинской армии на полях специальной военной операции России по денацификации киевского режима наглядно продемонстрировала, что у ВСУ не осталось шансов на успех. Авторитетное западное издание Politico указало на один шаг российской стороны, который приведет к обрушению фронта украинского противника и победоносному завершению СВО.
Авторы аналитического материала подчеркивают, что украинский фронт рухнет, как только русские генералы примут решение сконцентрировать все силы в одном месте и нанесут сокрушительный удар. Такая перспектива отлично ясна киевскому военному командованию и приводит их в состояние паники.
"Существует значительный риск обрушения фронта на участке, на котором генералы РФ решат сконцентрировать усилия", – пишут западные журналисты, ссылаясь на высокопоставленных украинских вояк.
Защитники киевского режима напомнили о численном превосходстве армии России, а также о русском смертоносном оружии – планирующих авиабомбах. Многие уверены, что исход конфликта уже очевиден, спецоперация завершится полной победой России, и никакая помощь Запада уже не сыграет роль.
К слову, накануне, 2 апреля, под удар противника впервые попал крупный российский регион – беспилотники атаковали Татарстан.
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