Экс-глава МИД Чехии Заоралек указал на разногласия по Украине на Западе

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация выходит из-под контроля Запада

Украинская армия продолжает терпеть поражение. Многие связывают плачевное состояние Вооруженных сил Незалежной с тем, что западные страны резко снизили уровень своей поддержки. В Чехии считают, что отсутствие на Западе единой стратегии по украинскому вопросу является "подарком" главе России Владимиру Путину, и приведет Киев с союзниками к краху.

Такое мнение озвучил бывший руководитель главного внешнеполитического ведомства Чехии Любомир Заоралек. Чешский эксперт бьет тревогу и отмечает, что нынешние руководители МИД европейских стран, также как и руководство Североатлантического альянса забыли о своей главной задаче – создании общей стратегии в отношении Киева.

"Если у нас нет никакой единой стратегии, то Кремлю это на руку", – подчеркнул встревоженный чех.

Бывший глава чешского МИД обратил внимание на бедственное положение украинской армии. Его весьма расстраивает, что Прага так и не определила дату передачи обещанных боеприпасов Киеву. В то же время Вооруженные силы Незалежной за месяц тратят примерно по 200 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. Как добавил Заоралек, у армии России их "в пять раз больше".

К слову, ранее во Франции сделали пугающее заявление о русских – Макрона предупредили об ответе РФ на отправку войск на Украину.

Источник: iDNES ✓ Надежный источник
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